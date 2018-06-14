Зюганов о Говорухине: Страна потеряла одного из ярких своих граждан

Депутат рассказал, что на протяжении многих лет дружил с режиссёром, на фильмах которого воспитывалось целое поколение.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина. Депутат отметил, что из жизни ушёл талантливый режиссёр, интересный, умный и знающий политик.

— Страна потеряла одного из ярких своих граждан, — сказал Зюганов.

Политик рассказал, что на протяжении многих лет дружил с режиссёром.

— Мы с ним были соседями в Снегирях, регулярно встречались и за чашкой чая, и за рюмкой водки, и за бильярдным столом, — поделился депутат. — Мы регулярно организовывали свои встречи и чемпионаты, которые заканчивались очень интересными беседами.

Зюганов отметил, что Говорухин необыкновенно глубоко и грамотно знал литературу.

— Он мог назвать дату рождения любого писателя и цитировать целые разделы из самых выдающихся произведений, — вспомнил парламентарий. — На его фильмах воспитывалось целое поколение, мы потеряли великолепного гражданина и мужественного человека.