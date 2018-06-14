Зюганов о Говорухине: Страна потеряла одного из ярких своих граждан
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и режиссёр Станислав Говорухин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов
Депутат рассказал, что на протяжении многих лет дружил с режиссёром, на фильмах которого воспитывалось целое поколение.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина. Депутат отметил, что из жизни ушёл талантливый режиссёр, интересный, умный и знающий политик.
— Страна потеряла одного из ярких своих граждан, — сказал Зюганов.
Политик рассказал, что на протяжении многих лет дружил с режиссёром.
— Мы с ним были соседями в Снегирях, регулярно встречались и за чашкой чая, и за рюмкой водки, и за бильярдным столом, — поделился депутат. — Мы регулярно организовывали свои встречи и чемпионаты, которые заканчивались очень интересными беседами.
Зюганов отметил, что Говорухин необыкновенно глубоко и грамотно знал литературу.
— Он мог назвать дату рождения любого писателя и цитировать целые разделы из самых выдающихся произведений, — вспомнил парламентарий. — На его фильмах воспитывалось целое поколение, мы потеряли великолепного гражданина и мужественного человека.