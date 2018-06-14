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Опубликовано 14 июня 2018, 13:53

Госдума отказалась запрещать рекламу секс-услуг в СМИ

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;flickr.com/Sybelle

Фото: © flickr.com/Sybelle

Авторы инициативы призывали привлекать к ответственности за объявления о предоставлении апартаментов, саун, массажа, обеспечении сопровождения, а также о показе стриптиза.

Госдума отклонила во втором чтении законопроект, в котором предлагалось ввести административное наказание за размещение в СМИ объявлений об оказании сексуальных услуг.

Документ был принят Госдумой в первом чтении в июле 2013 года. За нарушение запрета авторы инициативы предлагали штрафовать граждан на 2,5–5 тысяч рублей, должностных лиц — на 5–10 тысяч рублей, юридических лиц — на 10–100 тысяч рублей.

К запрещённым объявлениям инициаторы законопроекта относят объявления об организации досуга, предоставлении апартаментов, саун, массажа, обеспечении сопровождения, а также показе стриптиза.

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Андрей Бражников
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