Госдума отказалась запрещать рекламу секс-услуг в СМИ

Авторы инициативы призывали привлекать к ответственности за объявления о предоставлении апартаментов, саун, массажа, обеспечении сопровождения, а также о показе стриптиза.

Госдума отклонила во втором чтении законопроект, в котором предлагалось ввести административное наказание за размещение в СМИ объявлений об оказании сексуальных услуг.

Документ был принят Госдумой в первом чтении в июле 2013 года. За нарушение запрета авторы инициативы предлагали штрафовать граждан на 2,5–5 тысяч рублей, должностных лиц — на 5–10 тысяч рублей, юридических лиц — на 10–100 тысяч рублей.