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Опубликовано 14 июня 2018, 12:50

Съёмки новых "Аватаров" опережают график

Кадр фильма "Аватар"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Аватар"/ © Кинопоиск

По словам режиссёра, одна из актрис закончила работу над фильмами за два с половиной года до премьеры.

Режиссёр "Аватара" Джеймс Кэмерон поделился приятными новостями. Несмотря на то что первые два сиквела должны будут выйти в 2020 и 2021 годах, некоторые актёры уже закончили свою работу на съёмках.

Одной из таких актрис стала Зои Салдана. В оригинальном фильме она исполнила роль Нейтири.

Информация о том, что актриса закончила съёмки, стала известна из видеообращения Кэмерона со съёмочной площадки. Его показали во время презентации компании Fox на мероприятии CineEurope 2018 в Барселоне. На момент записи видео шёл 130-й день съёмок двух фильмов.

Напомним, выход в прокат второй части запланирован на 17 декабря 2020 года. Релиз остальных состоится в конце 2021, 2024 и 2025 годов.

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Сергей Сурепин
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