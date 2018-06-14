Съёмки новых "Аватаров" опережают график
Кадр фильма "Аватар"/ © Кинопоиск
По словам режиссёра, одна из актрис закончила работу над фильмами за два с половиной года до премьеры.
Режиссёр "Аватара" Джеймс Кэмерон поделился приятными новостями. Несмотря на то что первые два сиквела должны будут выйти в 2020 и 2021 годах, некоторые актёры уже закончили свою работу на съёмках.
Одной из таких актрис стала Зои Салдана. В оригинальном фильме она исполнила роль Нейтири.
Информация о том, что актриса закончила съёмки, стала известна из видеообращения Кэмерона со съёмочной площадки. Его показали во время презентации компании Fox на мероприятии CineEurope 2018 в Барселоне. На момент записи видео шёл 130-й день съёмок двух фильмов.
Напомним, выход в прокат второй части запланирован на 17 декабря 2020 года. Релиз остальных состоится в конце 2021, 2024 и 2025 годов.