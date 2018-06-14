В Сети появились первые кадры из продолжения "Чудо-женщины"

На кадрах можно увидеть главных героев Стива Тревора и Диану, которая изучает культуру 80-х годов.

Режиссёр "Чудо-женщины" Патти Дженкинс и актриса Галь Гадот поделились первыми кадрами из продолжения супергеройского боевика. Действие новой ленты развернётся в США в 1984 году.

На одном из кадров главная героиня стоит перед включенными телевизорами. Она изучает поп-культуру того времени.