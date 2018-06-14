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Опубликовано 14 июня 2018, 13:00

В Сети появились первые кадры из продолжения "Чудо-женщины"

Фото: &copy; twitter.com/NastiaRubya

Фото: © twitter.com/NastiaRubya

На кадрах можно увидеть главных героев Стива Тревора и Диану, которая изучает культуру 80-х годов.

Режиссёр "Чудо-женщины" Патти Дженкинс и актриса Галь Гадот поделились первыми кадрами из продолжения супергеройского боевика. Действие новой ленты развернётся в США в 1984 году.

На одном из кадров главная героиня стоит перед включенными телевизорами. Она изучает поп-культуру того времени.

Благодаря второму снимку мы узнали, что к съёмкам вернулся пилот Стив Тревор, которого сыграл актёр Крис Пайн. В прокат фильм выходит 31 октября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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