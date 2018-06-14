14-летняя актриса удалилась из "Твиттера" из-за гомофобной травли

Ранее Милли Бобби Браун неоднократно выступала с поддержкой участников ЛГБТ-сообщества.

14-летняя актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", на днях удалилась из "Твиттера". Причиной послужили гомофобные мемы с её участием, которые начали активно распространяться в Сети.

Пользователи в основном брали фотографии Браун. Они приписывали ей агрессивные высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества. Предполагается, что изначально мем с Браун был локальной шуткой среди участников ЛГБТ-сообщества, которая позже стала популярной в Сети.