Аарон Пол снимется в главной роли сериала Apple
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Актёр, широко известный по сериалу "Во все тяжкие", сыграет роль осуждённого убийцы.
Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол исполнит главную роль в сериале "Ты спишь" для Apple TV. Об этом сообщает Cult of Mac.
Пол сыграет роль убийцы Уоррена Кейва. Герой осуждён за преступление, но подлинность обвинения была под сомнением в течение 20 лет.
Также в сериале снимутся Риз Уизерспун, Октавия Спенсер и Рон Сепас Джонс из сериала "Это мы", Элизабет Перкинс из сериала "Дурман" и Майкл Бич из сериала "Сыны анархии". Исполнительным продюсером будет Риз Уизерспун, известная ролью в фильме "Блондинка в законе".
Напомним, Пол получил широкую известность благодаря роли Джесси Пинкмана в картине "Во все тяжкие". Сериал выходил с 2008 по 2013 год.