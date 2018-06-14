Аарон Пол снимется в главной роли сериала Apple

Актёр, широко известный по сериалу "Во все тяжкие", сыграет роль осуждённого убийцы.

Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол исполнит главную роль в сериале "Ты спишь" для Apple TV. Об этом сообщает Cult of Mac.

Пол сыграет роль убийцы Уоррена Кейва. Герой осуждён за преступление, но подлинность обвинения была под сомнением в течение 20 лет.

Также в сериале снимутся Риз Уизерспун, Октавия Спенсер и Рон Сепас Джонс из сериала "Это мы", Элизабет Перкинс из сериала "Дурман" и Майкл Бич из сериала "Сыны анархии". Исполнительным продюсером будет Риз Уизерспун, известная ролью в фильме "Блондинка в законе".