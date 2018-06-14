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Опубликовано 14 июня 2018, 15:39

Аарон Пол снимется в главной роли сериала Apple

Фото: &copy;&nbsp;Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Актёр, широко известный по сериалу "Во все тяжкие", сыграет роль осуждённого убийцы.

Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол исполнит главную роль в сериале "Ты спишь" для Apple TV. Об этом сообщает Cult of Mac.

Пол сыграет роль убийцы Уоррена Кейва. Герой осуждён за преступление, но подлинность обвинения была под сомнением в течение 20 лет.

Также в сериале снимутся Риз Уизерспун, Октавия Спенсер и Рон Сепас Джонс из сериала "Это мы", Элизабет Перкинс из сериала "Дурман" и Майкл Бич из сериала "Сыны анархии". Исполнительным продюсером будет Риз Уизерспун, известная ролью в фильме "Блондинка в законе".

Напомним, Пол получил широкую известность благодаря роли Джесси Пинкмана в картине "Во все тяжкие". Сериал выходил с 2008 по 2013 год.

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Денис Марков
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