В Госдуме предложили засчитывать учёбу с 18 лет в рабочий стаж
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По мнению Ярослава Нилова, при введении такой нормы нужны будут взносы из бюджета.
В Госдуме считают логичным засчитывать учёбу с 18 лет в рабочий стаж в случае повышения пенсионного возраста. С таким предложением выступил глава комитета парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
— Насколько мне известно, там такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать, — приводит его слова РИА "Новости". — Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж.
При этом парламентарий отметил, что при введении такой нормы нужны будут взносы из бюджета, однако усомнился в том, что правительство согласится с этим.
Напомним, ранее кабмин предложил начиная с 2019 года поэтапно повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Как писал Лайф, текст одобренного документа будет внесён на рассмотрение депутатов Госдумы.