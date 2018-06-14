В Госдуме предложили засчитывать учёбу с 18 лет в рабочий стаж

По мнению Ярослава Нилова, при введении такой нормы нужны будут взносы из бюджета.

В Госдуме считают логичным засчитывать учёбу с 18 лет в рабочий стаж в случае повышения пенсионного возраста. С таким предложением выступил глава комитета парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

— Насколько мне известно, там такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать, — приводит его слова РИА "Новости". — Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж.

При этом парламентарий отметил, что при введении такой нормы нужны будут взносы из бюджета, однако усомнился в том, что правительство согласится с этим.