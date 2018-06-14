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Опубликовано 14 июня 2018, 13:31

Юэн Макгрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния"

Фото: &copy;&nbsp;Richard Shotwell/Invision/AP

Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Популярный во всём мире актёр исполнит роль повзрослевшего персонажа Дэнни Торренса.

В Сети появилась информация, что главную роль в продолжении фильма Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года исполнит шотландский актёр Юэн Макгрегор. Продолжение снимут по книге "Доктор Сон".

Главный герой — повзрослевший Дэнни Торренс. Он в детстве пережил ужасные события в отеле "Оверлук".

Режиссёр — Майк Флэнеган, ранее он снял киноадаптацию романа Кинга "Игра Джералда" для Netflix. Стивен Кинг одобрил кандидатуру Макгрегора на главную роль.

Выход фильма запланирован на 24 января 2020 года.

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Сергей Сурепин
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