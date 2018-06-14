Юэн Макгрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния"

Популярный во всём мире актёр исполнит роль повзрослевшего персонажа Дэнни Торренса.

В Сети появилась информация, что главную роль в продолжении фильма Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года исполнит шотландский актёр Юэн Макгрегор. Продолжение снимут по книге "Доктор Сон".

Главный герой — повзрослевший Дэнни Торренс. Он в детстве пережил ужасные события в отеле "Оверлук".

Режиссёр — Майк Флэнеган, ранее он снял киноадаптацию романа Кинга "Игра Джералда" для Netflix. Стивен Кинг одобрил кандидатуру Макгрегора на главную роль.