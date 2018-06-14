Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июня 2018, 15:22

Прощание с Говорухиным состоится 16 июня

Станислав Говорухин. Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Станислав Говорухин. Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

В субботу, 16 июня, состоится прощание с режиссёром Станиславом Говорухиным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов, — сказал председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что более подробная информация будет сообщена позже.

Станислав Говорухин скончался сегодня рано утром в санатории. По данным Mash, режиссёр мог умереть от острой сердечной недостаточности.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Станислав Говорухин
  • Утраты
  • Культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar