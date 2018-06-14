Прощание с Говорухиным состоится 16 июня
Станислав Говорухин. Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко
В субботу, 16 июня, состоится прощание с режиссёром Станиславом Говорухиным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов, — сказал председатель нижней палаты парламента.
Он добавил, что более подробная информация будет сообщена позже.
Станислав Говорухин скончался сегодня рано утром в санатории. По данным Mash, режиссёр мог умереть от острой сердечной недостаточности.