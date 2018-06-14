Прощание с Говорухиным состоится 16 июня

В субботу, 16 июня, состоится прощание с режиссёром Станиславом Говорухиным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов, — сказал председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что более подробная информация будет сообщена позже.