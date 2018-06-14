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Регион
Опубликовано 14 июня 2018, 17:21

"Настоящий патриот". Жуков выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

Александр Жуков. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Александр Жуков. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Депутат отметил, что у режиссёра всегда было своё мнение по любому вопросу, которое всегда было направлено на пользу России.

Режиссёр и председатель Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин был народным художником и настоящим патриотом. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер парламента Александр Жуков.

— Станислав Сергеевич был действительно великим режиссёром, великим художником, всенародно любим, — сказал Жуков, добавив, что Говорухин очень тонко чувствовал, чем живёт наша страна и её граждане в разные времена.

Депутат отметил, что у режиссёра всегда было своё мнение по любому вопросу, которое всегда было направлено на пользу России.

Как писал Лайф, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что прощание с режиссёром состоится 16 июня. Его похоронят на Переделкинском кладбище Москвы. По предварительным данным, Станислав Говорухин скончался в результате острой сердечной недостаточности.

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Майя Селезнёва
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