"Настоящий патриот". Жуков выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

Депутат отметил, что у режиссёра всегда было своё мнение по любому вопросу, которое всегда было направлено на пользу России.

Режиссёр и председатель Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин был народным художником и настоящим патриотом. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер парламента Александр Жуков.

— Станислав Сергеевич был действительно великим режиссёром, великим художником, всенародно любим, — сказал Жуков, добавив, что Говорухин очень тонко чувствовал, чем живёт наша страна и её граждане в разные времена.

Депутат отметил, что у режиссёра всегда было своё мнение по любому вопросу, которое всегда было направлено на пользу России.