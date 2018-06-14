"Настоящий патриот". Жуков выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина
Александр Жуков. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович
Депутат отметил, что у режиссёра всегда было своё мнение по любому вопросу, которое всегда было направлено на пользу России.
Режиссёр и председатель Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин был народным художником и настоящим патриотом. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер парламента Александр Жуков.
— Станислав Сергеевич был действительно великим режиссёром, великим художником, всенародно любим, — сказал Жуков, добавив, что Говорухин очень тонко чувствовал, чем живёт наша страна и её граждане в разные времена.
Депутат отметил, что у режиссёра всегда было своё мнение по любому вопросу, которое всегда было направлено на пользу России.
Как писал Лайф, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что прощание с режиссёром состоится 16 июня. Его похоронят на Переделкинском кладбище Москвы. По предварительным данным, Станислав Говорухин скончался в результате острой сердечной недостаточности.