Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 июня 2018, 14:25

9-летняя девочка забывала ходить в туалет из-за помешанности на играх

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Вместе с этим ребёнок воровал у родителей деньги, которые тратил на развлечения в виртуальном мире.

Девятилетней девочке из Великобритании подарили на Новый год консоль Xbox One. После этого она начала проводить всё своё свободное время за игрой в Fortnite.

Девочка настолько увлекалась многопользовательским шутером, что у неё снизилась успеваемость по учёбе. Также она отказалась от занятий спортом, а после начала воровать деньги у родителей, лишь бы купить себе новую вещь в виртуальном мире.

В один из дней девочка закрылась у себя в комнате и 10 часов подряд играла в шутер. Спустя это время девочку обнаружил отец — её кровать была вся в моче, так как фанатка Fortnite не могла оторваться от игры, поэтому ей пришлось сходить под себя.

Сейчас девочку водят к психологу. Родители пытаются вернуть её к нормальной жизни.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Дети
  • fortnite
  • шок
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar