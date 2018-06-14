9-летняя девочка забывала ходить в туалет из-за помешанности на играх

Вместе с этим ребёнок воровал у родителей деньги, которые тратил на развлечения в виртуальном мире.

Девятилетней девочке из Великобритании подарили на Новый год консоль Xbox One. После этого она начала проводить всё своё свободное время за игрой в Fortnite.

Девочка настолько увлекалась многопользовательским шутером, что у неё снизилась успеваемость по учёбе. Также она отказалась от занятий спортом, а после начала воровать деньги у родителей, лишь бы купить себе новую вещь в виртуальном мире.

В один из дней девочка закрылась у себя в комнате и 10 часов подряд играла в шутер. Спустя это время девочку обнаружил отец — её кровать была вся в моче, так как фанатка Fortnite не могла оторваться от игры, поэтому ей пришлось сходить под себя.