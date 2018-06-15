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Опубликовано 15 июня 2018, 07:17

Steam прекращает поддержку старых версий Windows

Фото: &copy; flickr/Andrew Mason

Фото: © flickr/Andrew Mason

Владельцы предыдущих версий операционной системы не смогут воспользоваться сервисом с 2019 года.

Компания Valve откажется от старых операционных систем. С 2019 года Steam не будет работать на Windows XP и Windows Vista.

По словам разработчиков, чтобы получить возможность запускать игры и другие продукты, купленные в Steam, пользователям понадобится обновить свою операционную систему до более поздней версии Windows. Связано это с тем, что новые функции в Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая не работает на старых версиях Windows.

Вместе с этим для работы следующих версий Steam потребуются функции и обновления безопасности, имеющиеся только в версии Windows 7 и выше.

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Сергей Сурепин
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