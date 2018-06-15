Steam прекращает поддержку старых версий Windows

Владельцы предыдущих версий операционной системы не смогут воспользоваться сервисом с 2019 года.

Компания Valve откажется от старых операционных систем. С 2019 года Steam не будет работать на Windows XP и Windows Vista.

По словам разработчиков, чтобы получить возможность запускать игры и другие продукты, купленные в Steam, пользователям понадобится обновить свою операционную систему до более поздней версии Windows. Связано это с тем, что новые функции в Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая не работает на старых версиях Windows.