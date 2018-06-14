"Можно на любой приз выдвигать". Зюганов оценил победу России в первом матче ЧМ
Политик отметил, что прогнозировал победу российской сборной со счётом 3:1, но тем не менее результатом остался доволен.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил победу сборной России по футболу на первом матче чемпионата мира. Своими впечатлениями он поделился с Лайфом.
— Последние два гола были фантастические, можно на любой приз выдвигать. Ребята постарались, — сказал он.
Зюганов отметил, что прогнозировал победу российской сборной со счётом 3:1. Тем не менее результатом остался доволен, но рекомендовал, что "над качеством игры надо работать".
Кроме того, лидер КПРФ добавил, что больше всего его волнует качество паса, но также подчеркнул, что "защиту нужно укреплять".
Ранее свой прогноз сделал депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. Тогда он отметил, что сборная России выиграет матч открытия чемпионата мира по футболу — 2018 со счётом 2:0, а по итогам мундиаля войдёт в десятку сильнейших команд.