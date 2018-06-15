В Танзании в ДТП с участием автобуса погибло 12 солдат
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На борту транспортного средства, следовавшего из региона Табора, находилось 63 человека.
В Танзании произошло крупное ДТП с участием автобуса в области Мбея. 13 человек погибли, 50 пострадали, сообщает портал Xinhua.
Среди погибших — 12 солдат Национальной службы страны и водитель автобуса. Пострадавшие были госпитализированы.
Автобус был одним из трёх арендованных для перевозки солдат в учебный лагерь. Предположительно, причиной ДТП стали превышение скорости и неосторожное вождение, в результате чего водитель не справился с управлением.