В Танзании в ДТП с участием автобуса погибло 12 солдат

В Танзании произошло крупное ДТП с участием автобуса в области Мбея. 13 человек погибли, 50 пострадали, сообщает портал Xinhua.

Автобус был одним из трёх арендованных для перевозки солдат в учебный лагерь. Предположительно, причиной ДТП стали превышение скорости и неосторожное вождение, в результате чего водитель не справился с управлением.