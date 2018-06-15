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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 00:24

В Танзании в ДТП с участием автобуса погибло 12 солдат

Фото &copy; Flickr/Ian Britton

Фото © Flickr/Ian Britton

На борту транспортного средства, следовавшего из региона Табора, находилось 63 человека.

В Танзании произошло крупное ДТП с участием автобуса в области Мбея. 13 человек погибли, 50 пострадали, сообщает портал Xinhua.

Среди погибших — 12 солдат Национальной службы страны и водитель автобуса. Пострадавшие были госпитализированы.

Автобус был одним из трёх арендованных для перевозки солдат в учебный лагерь. Предположительно, причиной ДТП стали превышение скорости и неосторожное вождение, в результате чего водитель не справился с управлением.

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Эмила Сидорова
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