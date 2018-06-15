Суд оставил под арестом экс-главу ГУ МЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

Кемеровский областной суд оставил под арестом экс-начальника ГУ МЧС по региону Александра Мамонтова, который стал фигурантом дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек.

Напомним, Мамонтова обвиняют в растрате двух миллионов рублей и халатности по делу "Зимней вишни", ранее он был арестован на два месяца. Также президент РФ Владимир Путин уволил его с поста главы ГУ МЧС по Кемеровской области.