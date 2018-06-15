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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 07:22

Суд оставил под арестом экс-главу ГУ МЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

Александр Мамонтов. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

Александр Мамонтов. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

Кемеровский областной суд оставил под арестом экс-начальника ГУ МЧС по региону Александра Мамонтова, который стал фигурантом дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек.

Как сообщает ТАСС, суд не удовлетворил апелляционную жалобу его адвокатов.

Напомним, Мамонтова обвиняют в растрате двух миллионов рублей и халатности по делу "Зимней вишни", ранее он был арестован на два месяца. Также президент РФ Владимир Путин уволил его с поста главы ГУ МЧС по Кемеровской области.

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