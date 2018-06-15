Экс-глава строительной инспекции Кузбасса осталась под арестом по делу о пожаре
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, арестованной по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин
По версии следствия, глава Госстройнадзора допустила тот факт, что ТЦ "Зимняя вишня" работал с нарушениями.
Кемеровский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста экс-главе региональной инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой, которая проходит по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Она будет находиться под стражей до 24 августа.
По словам адвоката Комковой Любови Ворониной, её подзащитная непричастна к преступлению. Она сообщила также, что, находясь под стражей, Комкова направила заявление об увольнении по собственному желанию и теперь является безработной пенсионеркой.
По версии следствия, глава Госстройнадзора допустила тот факт, что ТЦ "Зимняя вишня" работал с нарушениями.
Напомним, торговый центр загорелся в Кемерове 25 марта. В результате пожара погибло 60 человек, около 80 пострадали. Ранее Лайф писал о том, что суд оставил под арестом экс-главу ГУ МЧС Кузбасса.