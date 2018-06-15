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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 09:46

Экс-глава строительной инспекции Кузбасса осталась под арестом по делу о пожаре

На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, арестованной по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, арестованной по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

По версии следствия, глава Госстройнадзора допустила тот факт, что ТЦ "Зимняя вишня" работал с нарушениями.

Кемеровский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста экс-главе региональной инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой, которая проходит по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Она будет находиться под стражей до 24 августа.

По словам адвоката Комковой Любови Ворониной, её подзащитная непричастна к преступлению. Она сообщила также, что, находясь под стражей, Комкова направила заявление об увольнении по собственному желанию и теперь является безработной пенсионеркой.

По версии следствия, глава Госстройнадзора допустила тот факт, что ТЦ "Зимняя вишня" работал с нарушениями.

Напомним, торговый центр загорелся в Кемерове 25 марта. В результате пожара погибло 60 человек, около 80 пострадали. Ранее Лайф писал о том, что суд оставил под арестом экс-главу ГУ МЧС Кузбасса.

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Майя Селезнёва
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