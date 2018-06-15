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Опубликовано 15 июня 2018, 10:37

Авторы Fortnite проведут чемпионат мира

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Разработчики самой популярной игры на данный момент продолжают работать над её популяризацией.

Epic Games рассказала о своих киберспортивных планах относительно Fortnite. Оказывается, разработчики проведут чемпионат мира по этой игре.

Общий призовой фонд турнира составит 100 миллионов долларов. Деньги распределят по нескольким турнирам, которые проводиться будут по всему миру. Вместе с этим разработчики хотят использовать новый подход к проведению киберспортивных мероприятий. Квалификация в Fortnite World Cup будет основана на заслугах. Epic не будут продавать места в турнире.

Квалификация начнётся осенью этого года. Чемпионат мира запланирован на 2019 год.

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Сергей Сурепин
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