Авторы Fortnite проведут чемпионат мира

Epic Games рассказала о своих киберспортивных планах относительно Fortnite. Оказывается, разработчики проведут чемпионат мира по этой игре.

Общий призовой фонд турнира составит 100 миллионов долларов. Деньги распределят по нескольким турнирам, которые проводиться будут по всему миру. Вместе с этим разработчики хотят использовать новый подход к проведению киберспортивных мероприятий. Квалификация в Fortnite World Cup будет основана на заслугах. Epic не будут продавать места в турнире.