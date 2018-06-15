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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 10:27

В новых "Мстителях" будут путешествия во времени

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Вместе с этим фильм уже начинают сравнивать с популярным сериалом "Остаться в живых".

В Сети продолжает появляться информация, связанная с новым фильмом "Мстители". Теперь актриса Эванджелин Лилли сравнивает ленту с популярным сериалом "Остаться в живых".

Таким образом, Лилли намекает на то, что в новом фильме будут путешествия во времени. По словам актрисы, когда она услышала о том, что будет происходить в сиквеле, она тут же подумала про сериал "Остаться в живых". Вместе с этим она заявила, что продолжение "Человека-муравья" окажет непосредственное влияние на будущий фильм про Мстителей.

Напомним, четвёртые "Мстители" выходят 2 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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