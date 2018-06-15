В новых "Мстителях" будут путешествия во времени

Таким образом, Лилли намекает на то, что в новом фильме будут путешествия во времени. По словам актрисы, когда она услышала о том, что будет происходить в сиквеле, она тут же подумала про сериал "Остаться в живых". Вместе с этим она заявила, что продолжение "Человека-муравья" окажет непосредственное влияние на будущий фильм про Мстителей.