Microsoft обещает больше не насиловать владельцев ПК приложениями с консоли

Разработчики уже не первый год хотят объединить игровые приставки и персональные компьютеры.

Microsoft окончательно приняла решение о создании общей экосистемы между ПК и Xbox. По словам руководителя игрового подразделения компании Фила Спенсера, в ближайшее время геймеров ждут изменения.

Спенсер заявил, что работа Microsoft над версией Xbox Live для Windows 10 была целенаправленной, но заядлые ПК-геймеры видели, что разработчики переделывают компьютер в консоль, вместо того чтобы адаптировать необходимые функции в приложение для ПК. Теперь разработчики ищут другой подход к аудитории владельцев ПК.