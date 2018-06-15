Microsoft обещает больше не насиловать владельцев ПК приложениями с консоли
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Разработчики уже не первый год хотят объединить игровые приставки и персональные компьютеры.
Microsoft окончательно приняла решение о создании общей экосистемы между ПК и Xbox. По словам руководителя игрового подразделения компании Фила Спенсера, в ближайшее время геймеров ждут изменения.
Спенсер заявил, что работа Microsoft над версией Xbox Live для Windows 10 была целенаправленной, но заядлые ПК-геймеры видели, что разработчики переделывают компьютер в консоль, вместо того чтобы адаптировать необходимые функции в приложение для ПК. Теперь разработчики ищут другой подход к аудитории владельцев ПК.
По словам Спенсера, Microsoft планирует интегрировать Discord и Xbox Live в приложение Xbox App. В итоге разработчики хотят размыть границы между ПК и Xbox.