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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 10:07

Геймеров начали банить за обсуждения исторической достоверности Battlefield

Фото: &copy;&nbsp;EA DICE

Фото: © EA DICE

Бурные диалоги замечены были на форуме Reddit. Пользователям не нравится поведение администрации сервиса.

На форуме Reddit началось обсуждение исторической достоверности новой части Battlefield V. Многие игроки остались недовольны тем, как разработчики показывают Вторую мировую войну.

Обсуждения привели к тому, что геймеров начали банить. В первую очередь это связано с критикой идеи появления женщин в новом шутере. Геймеры считают, что администрация Reddit приняла странное решение, когда отказалась от обсуждения проблемы в игре. Сейчас между пользователями и модераторами идёт ожесточённая дискуссия на эту тему.

Напомним, Battlefield V выйдет 19 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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