Геймеров начали банить за обсуждения исторической достоверности Battlefield

Обсуждения привели к тому, что геймеров начали банить. В первую очередь это связано с критикой идеи появления женщин в новом шутере. Геймеры считают, что администрация Reddit приняла странное решение, когда отказалась от обсуждения проблемы в игре. Сейчас между пользователями и модераторами идёт ожесточённая дискуссия на эту тему.