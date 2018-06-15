В Кремле ждут дополнительной информации по ситуации с украинским омбудсменом

Ранее уполномоченный по правам человека в России опровергла факт встречи коллеги с Украины с режиссёром Олегом Сенцовым на Ямале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут дополнительной информации о ситуации с приездом в Россию украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, которая, как ранее сообщалось, требует встречи с режиссёром Олегом Сенцовым.

— Эту тему ведёт моя коллега (Татьяна. — Прим. ред.) Москалькова. Она находится в контакте с украинской визави на этот счёт, — сказал он журналистам. — Мы надеемся получить информацию более подробно, и позже я смогу вас проинформировать.

В то же время Песков добавил, что Сенцова нельзя назвать удерживаемым лицом.

— Он осуждённый, причём по достаточно тяжкой статье, — подчеркнул представитель Кремля.