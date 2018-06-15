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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 12:38

В Кремле ждут дополнительной информации по ситуации с украинским омбудсменом

Дмитрий Песков. Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее уполномоченный по правам человека в России опровергла факт встречи коллеги с Украины с режиссёром Олегом Сенцовым на Ямале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут дополнительной информации о ситуации с приездом в Россию украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, которая, как ранее сообщалось, требует встречи с режиссёром Олегом Сенцовым.

— Эту тему ведёт моя коллега (Татьяна. — Прим. ред.) Москалькова. Она находится в контакте с украинской визави на этот счёт, — сказал он журналистам. — Мы надеемся получить информацию более подробно, и позже я смогу вас проинформировать.

В то же время Песков добавил, что Сенцова нельзя назвать удерживаемым лицом.

— Он осуждённый, причём по достаточно тяжкой статье, — подчеркнул представитель Кремля.

Как писал Лайф, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла факт встречи украинского омбудсмена с Сенцовым на Ямале.

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Александр Юнашев
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