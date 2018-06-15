The Last of Us за пять лет купили 17 миллионов человек

Информацию о своих успехах разработчики решили опубликовать в собственном твиттер-аккаунте.

Студия Naughty Dog отчиталась о продажах The Last of Us. Игру за пять лет с момента выхода купили 17 миллионов человек.

Сотрудники Naughty Dog поблагодарили всех поклонников за поддержку. По словам разработчиков, им теперь не терпится рассказать продолжение истории во второй части.