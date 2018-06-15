The Last of Us за пять лет купили 17 миллионов человек
Фото: © twitter.com/Naughty Dog
Информацию о своих успехах разработчики решили опубликовать в собственном твиттер-аккаунте.
Студия Naughty Dog отчиталась о продажах The Last of Us. Игру за пять лет с момента выхода купили 17 миллионов человек.
Today is the 5th Anniversary of The Last of Us' release. Over 17 million of you have taken this journey with us and your love, support, and fandom for these characters and their story has been incredible. We can't wait to continue it with Part II. pic.twitter.com/dES9bBDa4W— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 14 июня 2018 г.
Сотрудники Naughty Dog поблагодарили всех поклонников за поддержку. По словам разработчиков, им теперь не терпится рассказать продолжение истории во второй части.
Напомним, The Last of Us вышла 14 июня 2013 года. Изначально игра была доступна на PlayStation 3. Позже разработчики выпустили версию для PlayStation 4.