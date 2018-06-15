Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 10:47

The Last of Us за пять лет купили 17 миллионов человек

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Naughty Dog

Фото: © twitter.com/Naughty Dog

Информацию о своих успехах разработчики решили опубликовать в собственном твиттер-аккаунте.

Студия Naughty Dog отчиталась о продажах The Last of Us. Игру за пять лет с момента выхода купили 17 миллионов человек.

Сотрудники Naughty Dog поблагодарили всех поклонников за поддержку. По словам разработчиков, им теперь не терпится рассказать продолжение истории во второй части.

Напомним, The Last of Us вышла 14 июня 2013 года. Изначально игра была доступна на PlayStation 3. Позже разработчики выпустили версию для PlayStation 4.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • thelastofus
  • naughtydog
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar