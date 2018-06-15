В новом боевике появится противник супергероя — Чёрная Манта. Правда, главным злодеем будет другой персонаж.

В Сети появились первые кадры из фильма "Аквамен". Вместе с этим персонажи боевика засветились на обложке журнала Entertainment Weekly.

Режиссёр фильма Джеймс Ван заявил, что его лента будет значительно отличаться от других в киновселенной DC. До этого он работал над картиной "Форсаж-7". По словам Вана, морской мир, где развернётся действие фильма, существует абсолютно отдельно от других работ DC.

В фильме появится Чёрная Манта — один из главных противников Аквамена по комиксам. Режиссёр описал этого персонажа как "пирата-наёмника, который в своём костюме выглядит как настоящий пришелец".