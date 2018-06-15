В Сети появились первые кадры из фильма "Аквамен"
Кадр фильма "Аквамен"/ © Кинопоиск
В новом боевике появится противник супергероя — Чёрная Манта. Правда, главным злодеем будет другой персонаж.
В Сети появились первые кадры из фильма "Аквамен". Вместе с этим персонажи боевика засветились на обложке журнала Entertainment Weekly.
June 15, 2018
Режиссёр фильма Джеймс Ван заявил, что его лента будет значительно отличаться от других в киновселенной DC. До этого он работал над картиной "Форсаж-7". По словам Вана, морской мир, где развернётся действие фильма, существует абсолютно отдельно от других работ DC.
В фильме появится Чёрная Манта — один из главных противников Аквамена по комиксам. Режиссёр описал этого персонажа как "пирата-наёмника, который в своём костюме выглядит как настоящий пришелец".
Напомним, фильм "Аквамен" выйдет в российский прокат 20 декабря.