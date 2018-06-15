Fortnite на самой популярной консоли 2017 года скачали 2 миллиона геймеров

На это главному шутеру последнего времени потребовалось лишь 24 часа. Разработчики рады этому результату.

Epic Games отчиталась об успехах Fortnite на Nintendo Switch. Владельцы гибридной консоли загрузили игру уже более двух миллионов раз.

Примечательно, что владельцам Switch доступен только режим Battle Royale. Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку.