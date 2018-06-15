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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 11:41

Netflix запретила работникам обниматься и смотреть друг на друга

Фото: &copy;&nbsp;pixabay.com

Фото: © pixabay.com

Это связано с правилами против домогательств. Скорее всего, в дальнейшем правила будут ужесточены.

В Сети появилась информация о том, что Netflix ужесточила правила поведения для своих сотрудников в связи с политикой против сексуальных домогательств. Теперь на съёмках запрещено флиртовать, просить номера телефонов, а также обниматься и смотреть друг на друга подолгу.

Один из работников съёмочной группы пятого сезона "Чёрного зеркала" рассказал, что о любом "нежелательном поведении" следует сообщать начальству. Представители Netflix отказались комментировать ситуацию.

Также в фирме заявили, что руководство хочет обеспечить атмосферу безопасности и взаимоуважения на каждой съёмочной площадке.

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Сергей Сурепин
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