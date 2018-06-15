Netflix запретила работникам обниматься и смотреть друг на друга

Это связано с правилами против домогательств. Скорее всего, в дальнейшем правила будут ужесточены.

В Сети появилась информация о том, что Netflix ужесточила правила поведения для своих сотрудников в связи с политикой против сексуальных домогательств. Теперь на съёмках запрещено флиртовать, просить номера телефонов, а также обниматься и смотреть друг на друга подолгу.

Один из работников съёмочной группы пятого сезона "Чёрного зеркала" рассказал, что о любом "нежелательном поведении" следует сообщать начальству. Представители Netflix отказались комментировать ситуацию.