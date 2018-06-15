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Опубликовано 15 июня 2018, 12:12

Создатели игры про Бэтмена извинились перед геймерами

Фото: &copy;&nbsp;ROCKSTEADY STUDIOS/WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Фото: © ROCKSTEADY STUDIOS/WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT

Поклонники разработчиков оказались разочарованы, что они не привезли новую игру на Е3.

Один из основателей Rocksteady Сефтон Хилл извинился перед геймерами за отсутствие на выставке Е3 2018. Многие ожидали, что авторы Batman Arkham привезут на конференцию новую игру.

Таким образом, Хилл от лица сотрудников студии поблагодарил фанатов за поддержку. Также он пообещал поделиться подробностями о новом проекте, когда всё будет готово.

Напомним, ранее сообщалось, что Rocksteady работает над игрой про Супермена.

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Сергей Сурепин
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