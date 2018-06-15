Создатели игры про Бэтмена извинились перед геймерами

Поклонники разработчиков оказались разочарованы, что они не привезли новую игру на Е3.

Один из основателей Rocksteady Сефтон Хилл извинился перед геймерами за отсутствие на выставке Е3 2018. Многие ожидали, что авторы Batman Arkham привезут на конференцию новую игру.

Таким образом, Хилл от лица сотрудников студии поблагодарил фанатов за поддержку. Также он пообещал поделиться подробностями о новом проекте, когда всё будет готово.