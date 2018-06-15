Новый сезон "Рика и Морти" выйдет раньше запланированного срока
Фото: © facebook.com/Rick and Morty
Авторы популярного мультсериала рассказали о том, что уже началась работа над четвёртым сезоном.
Официально началась работа над продолжением мультсериала "Рик и Морти". Об этом рассказал Джастин Ройланд, один из авторов популярного шоу.
По словам Ройланда, сейчас идёт работа в сценарной группе. Авторы проекта обсуждают идеи для четвёртого сезона. Он заявил, что нас ждёт крутой продукт.
Вместе с этим Ройланд отметил, что в будущем зрителям не придётся долго ждать нового сезона. Создатели шоу планируют сократить разрыв между сезонами — большой заказ на 70 эпизодов позволит реализовать эту идею.
Дата премьера нового сезона пока не названа. Ройланд заявил, что фанатам не придётся ждать весь 2019 год.