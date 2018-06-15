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Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 12:33

Новый сезон "Рика и Морти" выйдет раньше запланированного срока

Фото: &copy; facebook.com/Rick and Morty

Фото: © facebook.com/Rick and Morty

Авторы популярного мультсериала рассказали о том, что уже началась работа над четвёртым сезоном.

Официально началась работа над продолжением мультсериала "Рик и Морти". Об этом рассказал Джастин Ройланд, один из авторов популярного шоу.

По словам Ройланда, сейчас идёт работа в сценарной группе. Авторы проекта обсуждают идеи для четвёртого сезона. Он заявил, что нас ждёт крутой продукт.

Вместе с этим Ройланд отметил, что в будущем зрителям не придётся долго ждать нового сезона. Создатели шоу планируют сократить разрыв между сезонами — большой заказ на 70 эпизодов позволит реализовать эту идею.

Дата премьера нового сезона пока не названа. Ройланд заявил, что фанатам не придётся ждать весь 2019 год.

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Сергей Сурепин
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