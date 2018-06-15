Steam объявил войну фейковым играм

Valve вводит изменения в Steam. Они коснутся фальшивых игр, которые позволяют получать достижения и карточки в больших количествах.

В администрации сервиса заявили, что множество недобросовестных разработчиков использует магазин для продажи игр, предназначенных для фарма карточек и достижений. Это же касается накручивания количества игр и получения сомнительной прибыли.

В связи с этим в сервисе введут новые правила. В частности, будет установлен лимит достижений на отметке в 100, а покупка игры не будет повышать значение на счётчике игр в профиле. Также станет невозможно создание коллекционных карточек для сомнительной игры.