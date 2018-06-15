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Опубликовано 15 июня 2018, 12:56

Steam объявил войну фейковым играм

Фото: &copy; flickr/Javier

Фото: © flickr/Javier

Сервис цифровой дистрибуции теперь будет отмечать подозрительные игры специальным значком.

Valve вводит изменения в Steam. Они коснутся фальшивых игр, которые позволяют получать достижения и карточки в больших количествах.

В администрации сервиса заявили, что множество недобросовестных разработчиков использует магазин для продажи игр, предназначенных для фарма карточек и достижений. Это же касается накручивания количества игр и получения сомнительной прибыли.

В связи с этим в сервисе введут новые правила. В частности, будет установлен лимит достижений на отметке в 100, а покупка игры не будет повышать значение на счётчике игр в профиле. Также станет невозможно создание коллекционных карточек для сомнительной игры.

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Сергей Сурепин
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