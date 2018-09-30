Падение морской крепости

Над городом стелились клубы жирного черного дыма. Из порта лихорадочно пытались выбраться гражданские суда — пассажирские лайнеры, частные яхты, джонки. В этот момент на окраины уже входили измотанные победители. На глазах всего мира разыгрывалась драматическая история падения могучей крепости — Сингапура.

Безмятежный город

Сингапур был жемчужиной британской Малайи. Поселения в этой части Малайи существовали уже в древности, но в XIX веке англичане построили здесь порт, который стал оплотом Ост-Индской компании, а затем и напрямую британской короны. Город быстро разрастался, благо, расположение порта было просто великолепным для торговли — корабли, идущие из Юго-Восточной Азии к Индии и дальше, неизбежно огибают Малаккский полуостров. Кроме морских коммуникаций в этом районе построили железную дорогу от Сингапура на Бангкок. Город процветал благодаря морской торговле, кроме того, он был приличной крепостью, хорошо защищенной от атак с моря. Под прикрытием этих фортов раскинулся колониальный город — настоящий замок Просперо индустриальной эпохи, населенный беззаботными и не переживающими по поводу происходящего снаружи людьми. Подавляющее большинство населения составляли китайцы и малайцы, но британские леди и джентльмены могли позволить себе жить в своем микрокосме. Даже бушевавшая в Европе мировая война мало отражалась на ритме жизни в этом городе. Грохот войны в Польше, Франции, на Балканах, в России и даже в относительно близком Китае не доносился до этих мест.

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Между тем, к 1941 году обстановка уже была сильно накалена и в Юго-Восточной Азии. Япония не первый год вела войну в Китае, оккупировала французские колонии в Индокитае, наконец, претендовали на гегемонию во всем Тихоокеанском регионе. Однако здесь притязания Токио вступили в острое противоречие с позицией США и европейских колониальных держав. Те не собирались отдавать свои сферы влияния без боя. С сентября 1941 года Япония уже предметно готовилась к войне против Америки, Нидерландов, Франции и, наконец, Британии.

Томоюки Ямасита

Начало войны на Тихом океане обычно связывают с катастрофой американского флота в Перл-Харборе, но Сингапур занимал в планах японцев почетное место. Эта база могла стать для англичан удобным пунктом сбора морских сил, блокировала или наоборот открывала проход в Индийский океан, так что для его захвата выделили крупные по японским меркам силы — армию генерал-лейтенанта Томоюки Ямаситы.

Нельзя сказать, чтобы британцы полностью игнорировали угрозу Сингапуру. В город перебрасывались подкрепления, так что в Сингапуре собралась внушительная группировка в 90 тысяч человек. Правда, только 35 тысяч были, собственно, англичанами и австралийцами, остальные силы составляли колониальные части — главным образом индийцы. Воздушный флот не выглядел внушительно: всего 145 самолетов, в большинстве своем устаревших. Однако британцы рассчитывали на собственное качественное превосходство. Они искренне считали, что каждый англичанин стоит десяти японцев, воевать в джунглях те не умеют, а их офицеры никуда не годятся. Если бы британцы знали, что все силы японцев, направленные для захвата Малайи, составляют лишь 50-60 тысяч человек, они бы просто посмеялись. В Сингапуре царило полностью расслабленное настроение. Солдат и офицеров, прибывших в город, поражала атмосфера какого-то военизированного праздника. Офицеры в парадных мундирах, женщины в бальных платьях, переполненные рестораны и театры, клубная жизнь, балы. Зато подготовка к обороне города от японцев велась просто "блестяще": на пляже Кота-Бару (там японцы действительно высадятся) протянули один ряд колючей проволоки и расставили… макеты пулеметных гнезд с грозно нацеленными на зону возможной высадки палками. К северу от Сингапура даже не вырыли окопы. Общее настроение выразил губернатор Малайи. Когда в Сингапур пришли известия о начале войны, он спокойно объявил офицерам: "Уверен, вы справитесь с этими недомерками".

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Тем временем "недомерки" высаживались на пляжи Малайи севернее Сингапура. Генерал Ямасита после боев в Малайе получит прозвище Малайский Тигр, и по ходу кампании легко понять, почему он приобрел такое прозвание.

В ночь на 8 декабря в Сингапур позвонили с Кота-Бару и сообщили, что английское охранение под обстрелом. Вскоре бомбы посыпались на сам Сингапур. Город был ярко освещен, в центре управления ПВО не оказалось даже дежурных. Утром англичане попытались организовать налет на зоны высадки японцев. Британские самолеты в Малайе были застигнуты на аэродромах, многие самолеты, которые все же пытались взлететь, обнаруживали, что стартовали без боекомплекта. Наземный персонал разбегался. Несмотря на то, что войны формально ожидали в ближайшее время, британцы оказались фатально не готовы к началу боевых действий. Войска, назначенные для перехвата японского десанта, стояли под тропическим дождем и не трогались с места, пока начальники совещались, что делать. Затем последовали вялые контратаки, а затем — общее отступление в хаосе. Японцы неожиданно дерзко действовали в джунглях, быстро маневрировали, обходя английские заслоны. Интересно, что для маневра передовые отряды Ямаситы использовали велосипеды. Их у японцев имелось несколько тысяч, и такой, казалось бы, легкомысленный вид транспорта им очень пригодился.

Артур Персиваль, командующий английскими войсками в Малайе, оказался не на высоте положения. Аккуратный службист, он был слишком формалистом, слишком нерешительным и слишком легко потерялся в обстановке настоящего сражения. Он полностью отдал инициативу противнику, и только старался прикрыть рубежи, которые раз за разом охватывали наступающие.

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С пленными обращались крайне скверно: раненых, а то и здоровых без милосердия убивали, часто — обезглавливали. В захваченном госпитале раненых и медиков связывали буквально пучками, расстреливали из пулеметов, обливали бензином и поджигали. Слухи о расправах только усиливали панику. Британские войска в полном беспорядке откатывались на юг, к Сингапуру.

Соединение Z

Томас Филлипс

С моря Сингапуру мог помочь флот. Даже небольшая флотилия могла оказать большую помощь осажденным: тяжелые морские орудия способны произвести опустошительный эффект на сухопутные войска. Однако здесь англичане столкнулись с неочевидной поначалу проблемой. Британский флот был очень мощным и многочисленным. Однако при переходе от сравнения общего числа вымпелов к конкретике обнаружились неприятные подробности. Британский флот прикрывал метрополию, воевал в Атлантике, Средиземном море, дежурил в многочисленных колониях, обеспечивал проводку полярных конвоев в СССР, словом, корабли требовались везде и всюду. При этом королевский флот уже понес тяжелые потери в боях против немцев. Словом, выкроить достаточно крупную эскадру для Сингапура не удавалось. Летом 41-го планировали было послать в тропические моря 6 линкоров и авианосец, но оказалось, что выкроить такие силы трудно. К тому же, британское Адмиралтейство хотело собрать все силы в Индийском океане. В итоге решили отправить в Сингапур "Соединение Z" под началом адмирала Филипса — линкор "Принц Уэльский" и линейный крейсер "Рипалс". Его планировали усилить еще и авианосцем, но назначенный для этого корабль сел на мель, так что в Сингапуре оказались только линкор и крейсер с эскортом эсминцев. Противостоять мощной японской эскадре они бы не смогли, но как минимум, могли бы попытаться разгромить десант при высадке или сорвать снабжение японских сухопутных сил морем.

На борту эсминца "Принц Уэльский". Фото © IWM

8 декабря "Рипалс" и "Принц" с 4 эсминцами вышли из Сингапура, чтобы действовать против десанта японцев в Малайе. Перед отплытием на "Рипалсе" устроили танцы. Капитан бодро заявил: "Сделаем что сможем, наша старая калоша еще себя покажет". На пирсе собрались жители Сингапура, глядящие, как корабли уходят в пелену тумана. Дорогой Филипс получал новости одна хуже другой. Истребители для сопровождения выделить не смогли, зато сообщили, что у японцев в этом районе полно бомбардировщиков. В конце концов, Филипс получил сведения, что место высадки определили неправильно, и сменил курс, чтобы выйти к городку Куантан и ловить десант там. В реальности разведка полностью провалилась: Филипс изначально шел верным курсом, а как раз в Куантане никакого десанта не было! Однако благодаря ложным сообщениям, "Соединение Z" вместо атаки настоящего десанта совершило изящную петлю в море севернее Сингапура, и отправилось к побережью. Филипс не сообщил в Сингапур об этом повороте, поэтому еще остававшиеся на базе истребители не вылетели для его поддержки. Постфактум это решение выглядит ошибочным и даже катастрофическим. Адмирал исходил из разумных соображений: не желал привлекать излишнее внимание разговорами в радиоэфире. Но помочь ему это уже не могло.

Эвакуация с эсминца "Принц Уэльский". Фото © Wikimedia Commons

Как только Филипс повернул к Куантану, его соединение обнаружила японская субмарина. С этого момента его судьба была решена. На рассвете 10 декабря в воздух поднялись японские самолеты, знавшие теперь, где и какого противника им искать. На маленькую флотилию вышло сразу 85 бомбардировщиков и торпедоносцев. В 11 часов утра 10 декабря на британцев обрушилась армада. "Принц Уэльский" быстро получил несколько попаданий торпедами и с трудом пытался уковылять из-под удара. Хуже защищенный "Рипалс" был атакован сразу двумя десятками торпедоносцев. Уклониться корабль просто не мог: торпеды неслись в его сторону со всех сторон. Корабль получил 4 попадания, и через полтора часа после начала боя перевернулся и затонул. "Принц" прожил дольше, но потерявший управление после попаданий, пораженный торпедами корабль был обречен. Все это время японские летчики ожидали удара английских истребителей. Истребителей не было. Вскоре над местом катастрофы все же пролетел британский самолет. Летчик рассказывал, как ему махали барахтающиеся в воде люди и восхищался духом моряков. Позднее спасенные матросы уверяли, что махали на авиатора кулаками и кричали непристойности. Большинство моряков все же подняли из воды живыми, но более 800 человек погибли. Адмирал Филипс и капитан "Принца" отказались покидать мостик и ушли на дно вместе с флагманом. А основа британской морской силы в юго-восточной Азии перестала существовать через считанные дни после начала войны с Японией.

Агония

Японцы преследовали британцев, перехватывали отставших, брали пленных и трофеи. Логистика в британских частях рухнула. Вдобавок, японцы обладали танками, а о доставке противотанкового оружия в части, воюющие в Малайе, заблаговременно не позаботились. Японцы полностью захватили господство в воздухе. Как выяснилось, воевать в джунглях не умеют не японцы, а как раз англичане. Британцы ушли в глухую оборону, но каждый новый рубеж обходили, выходя англичанам в тыл. Ямасита имел раза в два меньше людей в строю (в Сингапур потоком шли подкрепления), но за счет маневра постоянно переигрывал Персиваля. Японцы использовали любую возможность для обхода, постоянно использовали трофейный или конфискованный у местных транспорт, форсировали реки на лодках и проходили в среднем по 20 километров в сутки. Даже где-нибудь на равнине Советско-Германского фронта это был бы отличный темп, если же говорить о малайских джунглях, то можно сказать, японцы летели к Сингапуру как на крыльях.

Фото © AP Photo

Вместе с британскими войсками на юг устремилось население. В силу обычного колониального расизма, транспорт предоставлялся в первую очередь белым беженцам. Однако здесь все оказались в одной лодке, а бегущие в панике толпы белых обрушили авторитет Британской империи в глазах местных жителей. Дороги были усыпаны брошенным тяжелым оружием, вещами, на шоссе можно было найти все что угодно, от пулемета или грузовика, исчерпавшего бензин, до теннисной ракетки. Колониальные части оказались ненадежны, к тому же, часто офицеры-англичане не понимали языка своих солдат — малайцев или индусов. Там, где британцам все же удавалось зацепиться за удобные рубежи, их сносили танки. В Сингапур еще приходили подкрепления, но резервы шли в дело прямо с транспортов, солдаты и офицеры не знали местности, подразделения перемешались.

В конце января японцы подступили к самому Сингапуру. 31 января дамба между Малайей и островом, на котором расположен город, была взорвана. Британцы подожгли запасы топлива, и над городом стелился густой черный дым. Саперы взрывали форты и доки. В порту разыгрывались душераздирающие сцены. Паника, давка, брань, драки. В море суда с военными и гражданскими обстреливали самолеты. Всего пять тысяч британцев сумели прорваться на корабли — и всего полторы тысячи добрались до безопасного места. Удивительно, но в этот момент общего краха огромные очереди выстроились к… ветеринарным клиникам — хозяева усыпляли домашних животных.

Фото © AP Photo

Сингапур был отлично защищен с моря, но совершенно открыт со стороны суши. До войны считалось, что никакой опасности оттуда исходить не может. Теперь Ямасита намеревался нанести оттуда последний удар. За два месяца его войска прошли сотни километров, и были до крайности измотаны, но японский полководец считал, что противник полностью деморализован. 8 февраля японцы ворвались на остров, на котором стоял город Сингапур. Поразительно, но переправе почти никто не оказывал сопротивления. Связь между командованием и войсками нарушилась, боевой дух находился на нуле, английские и австралийские войска толпами уходили с передовой.

В это время Черчилль патетически потребовал стоять до последнего, и "не допускать ни слабости ни пощады". Никакой пощады действительно не допускалось, только именно японцами. Из Сингапура начал убегать командный состав. Правда, судьба многих бегущих была печальной. Пароходик, вывозивший нескольких старших офицеров, вылетел на мель около какого-то островка, но в плен к японцам почти никто не попал: пассажиры раньше умерли от жажды и голода.

Японцы наступали буквально из последних сил, особенно им не хватало артиллерийских снарядов. Однако буквально на последнем издыхании люди Ямаситы захватили резервуары с водой и продовольственные склады. Фронт уже подходил к окраинам.

Фото © AP Photo

15 февраля Персиваль собрал совет. Общий итог: воды на сутки, запасов бензина нет, боевой дух сломлен. Чего Персиваль не знал, так это того, что его японский визави сам глядит в будущее мрачно. Японцы имели очень мало боеприпасов и крайне устали. Зато они все еще хотели сражаться.

Майор Уайлд не собирался становиться лицом драматичной малайской кампании. Однако фотография долговязого британского офицера с поднятыми руками, в каске слегка набекрень, стала символом битвы за Сингапур. Он входил в делегацию во главе с Персивалем, которая явилась в штаб Ямаситы сдаваться. Английский командующий сам нес белый флаг. Ямасита понимал, что ему будет крайне трудно взять Сингапур штурмом, и нарочито вел переговоры нагло и напористо. И Персиваль согласился на немедленную безоговорочную капитуляцию.

Фото © Imperial War Museums

Японцам малайская кампания стоила 3,5 тысяч погибших, британцам — 7,5 тысяч убитых. Но в плен пошли почти 140 тысяч британских солдат. Важнейшая морская база попала в руки японцев, но не меньшим был психологический урон. В британских колониях видели стремительный и просто-таки постыдный крах британской армии, а попавшие в плен индийские офицеры и солдаты вели разговоры о вырождении британцев. Авторитету Британии был нанесен чудовищный ущерб. Японцы были откровенно жутким оккупантом. Массовые казни, концлагеря, в которых людей морили голодом и невыносимыми условиями — все это быстро настроило население резко против Японии. Претензии к англичанам были другого рода: люди, десятилетиями правившие этими местами, не просто не смогли защитить свои колонии и людей, которыми управляли: они сдались легко и без отчаянного сопротивления.