Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2018, 18:05

Москалькова предложила украинскому омбудсмену встретиться в Москве

Татьяна Москалькова. Фото: &copy; L!FE/Владимир Суворов

Татьяна Москалькова. Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Омбудсмен выразила сожаление в связи с тем, что Денисова не сможет вместе с ней посетить Дмитрия Штыбликова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила украинской коллеге Людмиле Денисовой встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить вопросы, возникшие в связи с посещением заключённых в России и в Незалежной.

Омбудсмен выразила сожаление в связи с тем, что Денисова не сможет вместе с ней посетить содержащегося в омской колонии украинца Дмитрия Штыбликова.

— С учётом того, что вы находитесь в Москве, и наших предварительных договорённостей по телефону, приглашаю вас в понедельник, 18 июня в 13:00 или удобное для вас время встретиться в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, — говорится в заявлении Москальковой.

Правозащитница считает необходимым обсудить с представителем Киева дорожную карту по взаимному, паритетному и синхронному посещению арестованных граждан стран.

Ранее Татьяна Москалькова опровергла факт встречи уполномоченной по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой с украинским режиссёром Олегом Сенцовым на Ямале.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
  • Олег Сенцов
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar