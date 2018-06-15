Москалькова предложила украинскому омбудсмену встретиться в Москве

Омбудсмен выразила сожаление в связи с тем, что Денисова не сможет вместе с ней посетить Дмитрия Штыбликова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила украинской коллеге Людмиле Денисовой встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить вопросы, возникшие в связи с посещением заключённых в России и в Незалежной.

Омбудсмен выразила сожаление в связи с тем, что Денисова не сможет вместе с ней посетить содержащегося в омской колонии украинца Дмитрия Штыбликова.

— С учётом того, что вы находитесь в Москве, и наших предварительных договорённостей по телефону, приглашаю вас в понедельник, 18 июня в 13:00 или удобное для вас время встретиться в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, — говорится в заявлении Москальковой.

Правозащитница считает необходимым обсудить с представителем Киева дорожную карту по взаимному, паритетному и синхронному посещению арестованных граждан стран.