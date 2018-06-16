В Глазго масштабный пожар охватил Школу искусств

Около 20 пожарных расчётов прибыли на тушение пожара, который перекинулся на соседние здания.

В шотландском городе Глазго произошёл пожар в Школе искусств. Об этом сообщается в заявлении пожарно-спасательной службы британской автономии.

— Более 120 пожарных привлечены к тушению крупного возгорания в Школе искусств Глазго. Сообщений о жертвах нет, близлежащие дома эвакуированы в целях предосторожности, — говорится в заявлении.

The Glasgow School of Art was a home away from home for 4 years and still such an important part of my life. To see this from my roof hurts. pic.twitter.com/hMmNjnEc35 — Peter (@sw4nton) 16 июня 2018 г.

— Школа искусств в Глазго была моим домом четыре года и до сих пор является важной частью моей жизни, — написал один из выпускников учебного заведения.

Сообщается, что огонь перекинулся на соседние здания, в частности на один из ночных клубов города. По словам одного из руководителей пожарной службы, этот инцидент является "невероятно сложным".