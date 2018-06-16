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Опубликовано 16 июня 2018, 11:22

В Глазго масштабный пожар охватил Школу искусств

Пожар в Школе искусств Глазго. Фото &copy; Twitter/health_1st

Пожар в Школе искусств Глазго. Фото © Twitter/health_1st

Около 20 пожарных расчётов прибыли на тушение пожара, который перекинулся на соседние здания.

В шотландском городе Глазго произошёл пожар в Школе искусств. Об этом сообщается в заявлении пожарно-спасательной службы британской автономии.

— Более 120 пожарных привлечены к тушению крупного возгорания в Школе искусств Глазго. Сообщений о жертвах нет, близлежащие дома эвакуированы в целях предосторожности, — говорится в заявлении.

— Школа искусств в Глазго была моим домом четыре года и до сих пор является важной частью моей жизни, — написал один из выпускников учебного заведения.

Сообщается, что огонь перекинулся на соседние здания, в частности на один из ночных клубов города. По словам одного из руководителей пожарной службы, этот инцидент является "невероятно сложным".

Ранее сообщалось, что в Германии вспыхнул пожар на заводе BMW.

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Никита Никонов
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