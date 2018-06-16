Москалькова объяснила причину срыва встречи украинского омбудсмена с Сенцовым

Денисова пошла наперекор договорённостям, в результате чего её визит на Ямал оказался безрезультатным.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Салехард к осуждённому Олегу Сенцову была обречена на неудачу.

— Её поездка, конечно, заведомо была обречена на неудачу, — сказала Москалькова, при этом добавив, что смотрит с оптимизмом на дальнейшие переговоры с Украиной по вопросу посещения заключённых.

Омбудсмены России и Украины договорились о совместном посещении 16 июня в Омске осуждённого за подготовку диверсии украинца Дмитрия Штыбликова.

Далее предполагалось, что Москалькова отправится в Херсон с целью встретиться с бывшим главным редактором РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским, отбывающим срок за госизмену, а Денисова поедет к режиссёру Сенцову, находящемуся в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Но Денисова нарушила договорённости и уже 15 июня отправилась на встречу с Сенцовым, которого ей не разрешили увидеть.