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Регион
Опубликовано 16 июня 2018, 12:39

Москалькова объяснила причину срыва встречи украинского омбудсмена с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото:&copy;РИА Новости/Виталий Белоусов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов

Денисова пошла наперекор договорённостям, в результате чего её визит на Ямал оказался безрезультатным.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Салехард к осуждённому Олегу Сенцову была обречена на неудачу.

— Её поездка, конечно, заведомо была обречена на неудачу, — сказала Москалькова, при этом добавив, что смотрит с оптимизмом на дальнейшие переговоры с Украиной по вопросу посещения заключённых.

Омбудсмены России и Украины договорились о совместном посещении 16 июня в Омске осуждённого за подготовку диверсии украинца Дмитрия Штыбликова.

Далее предполагалось, что Москалькова отправится в Херсон с целью встретиться с бывшим главным редактором РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским, отбывающим срок за госизмену, а Денисова поедет к режиссёру Сенцову, находящемуся в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Но Денисова нарушила договорённости и уже 15 июня отправилась на встречу с Сенцовым, которого ей не разрешили увидеть.

Москалькова и Денисова встретятся в Москве 18 июня для обсуждения дальнейших действий.

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Никита Никонов
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