Исландские фанаты устроили шоу с кличем викингов в центре Москвы

Исландские болельщики устроили свой знаменитый перформанс в центре Москвы. Они исполнили шоу с ударами барабана и кличем викингов. Кроме того, на мероприятии выступили известные исландские музыканты. Представление прошло в парке "Зарядье" недалеко от Кремля.