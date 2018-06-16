Исландские фанаты устроили шоу с кличем викингов в центре Москвы
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Островитяне отметили прибытие в столицу игрой на барабане и традиционным кличем викингов.
Исландские болельщики устроили свой знаменитый перформанс в центре Москвы. Они исполнили шоу с ударами барабана и кличем викингов. Кроме того, на мероприятии выступили известные исландские музыканты. Представление прошло в парке "Зарядье" недалеко от Кремля.
@FIFAWorldCup Iceland has arrived #VikingClap #WorldCup #FyrirIsland #ARGISL #fotboltinet pic.twitter.com/wik27IzU2I— Birkir Ólafsson (@Birkanovitz) 16 июня 2018 г.
Напомним, 16 июня сборная Исландии сыграет с командой Аргентины на стадионе "Спартак" в Москве.