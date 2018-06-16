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Регион
Опубликовано 16 июня 2018, 13:10

Исландские фанаты устроили шоу с кличем викингов в центре Москвы

Фото &copy; Twitter/Birkanovitz

Фото © Twitter/Birkanovitz

Островитяне отметили прибытие в столицу игрой на барабане и традиционным кличем викингов.

Исландские болельщики устроили свой знаменитый перформанс в центре Москвы. Они исполнили шоу с ударами барабана и кличем викингов. Кроме того, на мероприятии выступили известные исландские музыканты. Представление прошло в парке "Зарядье" недалеко от Кремля.

Напомним, 16 июня сборная Исландии сыграет с командой Аргентины на стадионе "Спартак" в Москве.

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Никита Никонов
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