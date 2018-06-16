"Снится". Терешкова поделилась воспоминаниями о первом полёте в космос

Первая женщина-космонавт рассказала, что, когда она уже полетела в космос, её мать читала очередное письмо о том, как дочь прыгает с парашютом.

Сегодня, 16 июня, исполняется 55 лет со дня полёта в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В честь этого события в её родной Ярославской области проходят праздничные мероприятия. Сама депутат Госдумы посетила свою малую родину — посёлок Никульское, а также планетарий в Ярославе, где рассказала, что космос снится ей до сих пор.

Валентина Терешкова. Фото: ©РИА Новости

— Снится. Это хороший, добрый сон, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что воспоминания о полёте неразрывно связаны с воспоминаниями о её маме.

По словам Терешковой, мама не знала о том, где находится космонавт и чем занимается, так как в то время это держалось в секрете.

— А чтобы её не расстраивать, поскольку она больной человек, я написала десять писем и попросила, чтобы мои коллеги через пару дней ей посылали, — поделилась депутат.

Когда космонавт уже полетела в космос, её мать читала очередное письмо о том, как дочь прыгает с парашютом, а о полёте женщине сообщила соседка.

Терешкова рассказала, что когда вместе с космонавтом Валерием Быковским докладывала правительству страны о полёте, её мама громко произнесла: "Обманула!"

Мать Валентины Терешковой Елена Терешкова. Фото: ©РИА Новости/Борис Рябинин

Напомним, корабль "Восток-6", на борту которого находилась Валентина Терешкова с позывным Чайка, стартовал 16 июня 1963 года. Таким образом Терешкова стала шестым советским космонавтом и первой женщиной, отправившейся в космос. Полёт продолжался трое суток. При этом из-за того, что корабль спешно готовили, во время полёта были технические неполадки, которые космонавту пришлось исправлять самостоятельно.