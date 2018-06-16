Упал сам. В МВД заявили, что нигерийского болельщика не выбрасывали из окна

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что африканского гостя ЧМ-2018 сбросили из окна второго этажа за шумное поведение.

В столичном Главном управлении МВД не подтвердили информацию о том, что болельщика сборной Нигерии выбросили из окна второго этажа в одном из домов города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что нигерийского болельщика, якобы за громкие крики, сбросили со второго этажа недовольные жильцы дома.

Проверка, проведённая органами правопорядка, выявила, что нигериец залез на козырёк подъезда из окна второго этажа и упал по собственной неосторожности. После этого он был госпитализирован с различными травмами.