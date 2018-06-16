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Регион
Опубликовано 16 июня 2018, 21:23

Упал сам. В МВД заявили, что нигерийского болельщика не выбрасывали из окна

Фото &copy; Twitter/Sports Illustrated

Фото © Twitter/Sports Illustrated

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что африканского гостя ЧМ-2018 сбросили из окна второго этажа за шумное поведение.

В столичном Главном управлении МВД не подтвердили информацию о том, что болельщика сборной Нигерии выбросили из окна второго этажа в одном из домов города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что нигерийского болельщика, якобы за громкие крики, сбросили со второго этажа недовольные жильцы дома.

Проверка, проведённая органами правопорядка, выявила, что нигериец залез на козырёк подъезда из окна второго этажа и упал по собственной неосторожности. После этого он был госпитализирован с различными травмами.

Ранее сообщалось, что при наезде такси в Москве пострадали две мексиканки.

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Никита Никонов
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