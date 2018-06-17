Лидера венесуэльской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира
Флаг Венесуэлы. Фото: © Flickr/Anyul Rivas
Лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса выдвинули на соискание Нобелевской премии мира, сообщает издание Pitazo. С такой инициативой выступил норвежский депутат Грюнде Алмеланд, которого восхищают усилия Лопеса по созданию условий для новой Венесуэлы.
— Глубокие убеждения и демократическая приверженность Леопольдо Лопеса к свободе и благу для всех венесуэльцев привели его к тяжёлой битве против оскорбительного и незаконного режима, — сказал Алмеланд.
С 2014 года Леопольдо Лопес находился в тюрьме по обвинению в подстрекательстве к насилию во время массовых протестов 2014 года. В начале июля прошлого года власти Венесуэлы заменили это наказание домашним арестом.