Аргентинский фанат ради чемпионата мира в России пять лет ехал на велосипеде

Лайф поговорил с 33-летним аргентинцем Хуаном Матиасом Амайей — возможно, одним из самых колоритных болельщиков ЧМ-2018. За пять лет на велосипеде он проехал 80 тысяч километров, чтобы вчера оказаться на матче Аргентина — Исландия.

Корреспондент Лайфа встретился с велопутешественником у стадиона "Спартак" в день первой игры в группе D, которая оказалась для Аргентины не слишком удачной. — Я начал свою поездку ещё в 2013 году, заехал на чемпионат мира в Бразилию, ну а потом начал продвигаться к России. Зачем это всё? Чтобы показать, что реальная свобода возможна, стоит только захотеть. Океан я, конечно, преодолевал на самолёте, но велосипед был всегда со мной, — рассказал аргентинец.

На счету аргентинца уже 37 стран, на родине он стал героем. На данный момент он проехал 80 тысяч километров. Когда переехал в Европу, в Испанию к нему даже прилетела мать, чтобы проведать сына. Сам Матиас говорит, что семья и друзья ему благодарны за возможность посмотреть мир — обо всех поездках он рассказывает в соцсетях. Отметим, что необычное транспортное средство сразу вызвало интерес российской полиции, однако сотрудник правоохранительных органов, поняв, что необычный велогонщик его не понимает, оставил попытки завязать разговор.