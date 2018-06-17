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Регион
Опубликовано 17 июня 2018, 14:04

В Нигерии в результате двух взрывов погибло более 30 человек

Фото: &copy; Twitter/ANADOLU AGENCY&nbsp;

Фото: © Twitter/ANADOLU AGENCY 

Кроме того, сообщается о нескольких пострадавших при нападении террористов-смертников.

Минимум 31 человек погиб в результате двух взрывов на северо-востоке Нигерии, сообщает France Press со ссылкой на местного чиновника и лидера народного ополчения Бабакуру Коло.

— Прошлой ночью в Дамбоа произошли две атаки смертников и взрывы противотанковых гранат, в результате чего погиб 31 человек и ещё несколько пострадали, — сказал чиновник.

По информации агентства, атаки могли осуществить боевики радикальной группировки "Боко харам"*, действующей в стране.

Месяц назад, 6 мая, в нигерийском штате Кадуна при нападении боевиков на деревню было убито по крайней мере 45 человек.

Боевики "Боко харам" выступают против западной модели образования и добиваются введения в Нигерии шариата. Группировка стоит за большей частью терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против неё военную кампанию Нигера, Камеруна и Чада.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ

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Анна Стрельцова
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