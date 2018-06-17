Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июня 2018, 19:40

В Ливии пойман один из главарей "Аль-Каиды"

Фото: &copy; РИА Новости/Андрей Стенин

Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Абу Сафьяна бен Каму схватили в одном из последних укреплений боевиков группировки.

В ходе военной операции против боевиков в городе Дерна Силы ливийской национальной армии захватили одного из самых авторитетных лидеров группировки "Аль-Каида"*, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на командование операцией.

По информации источника, Абу Сафьяна бен Каму схватили в одном из последних укреплений боевиков в Дерне. Отмечается, что он был пленён после того, как у радикалов кончились боеприпасы.

59-летнего бен Каму называют одним из авторитетнейших лидеров террористической группировки. Он обучался в тренировочных лагерях Афганистана. Во время нахождения Усамы бен Ладена в Судане бен Каму занимал должность его личного водителя.

Позднее бен Каму захватили американские спецслужбы и посадили в Гуантанамо. В 2007 году его экстрадировали в Ливию, в тюрьму Абу Салим, откуда он в 2011 году бежал.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.

BannerImage
Анна Стрельцова
  • Новости
  • Ливия
  • алькаида
  • В мире
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar