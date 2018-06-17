В Ливии пойман один из главарей "Аль-Каиды"
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Абу Сафьяна бен Каму схватили в одном из последних укреплений боевиков группировки.
В ходе военной операции против боевиков в городе Дерна Силы ливийской национальной армии захватили одного из самых авторитетных лидеров группировки "Аль-Каида"*, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на командование операцией.
По информации источника, Абу Сафьяна бен Каму схватили в одном из последних укреплений боевиков в Дерне. Отмечается, что он был пленён после того, как у радикалов кончились боеприпасы.
59-летнего бен Каму называют одним из авторитетнейших лидеров террористической группировки. Он обучался в тренировочных лагерях Афганистана. Во время нахождения Усамы бен Ладена в Судане бен Каму занимал должность его личного водителя.
Позднее бен Каму захватили американские спецслужбы и посадили в Гуантанамо. В 2007 году его экстрадировали в Ливию, в тюрьму Абу Салим, откуда он в 2011 году бежал.
* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.