В Ливии пойман один из главарей "Аль-Каиды"

Абу Сафьяна бен Каму схватили в одном из последних укреплений боевиков группировки.

В ходе военной операции против боевиков в городе Дерна Силы ливийской национальной армии захватили одного из самых авторитетных лидеров группировки "Аль-Каида"*, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на командование операцией.

По информации источника, Абу Сафьяна бен Каму схватили в одном из последних укреплений боевиков в Дерне. Отмечается, что он был пленён после того, как у радикалов кончились боеприпасы.

59-летнего бен Каму называют одним из авторитетнейших лидеров террористической группировки. Он обучался в тренировочных лагерях Афганистана. Во время нахождения Усамы бен Ладена в Судане бен Каму занимал должность его личного водителя.

Позднее бен Каму захватили американские спецслужбы и посадили в Гуантанамо. В 2007 году его экстрадировали в Ливию, в тюрьму Абу Салим, откуда он в 2011 году бежал.