В Кении подорвались на мине не менее 8 сотрудников сил правопорядка

На северо-востоке Кении после подрыва транспортного средства на мине погибли не менее восьми сотрудников сил правопорядка (пять полицейских и три резервиста), сообщает агентство Франс Пресс.

Как рассказал координатор северо-восточного региона Мухаммед Али Салех, нападение произошло в Боджигарасе во второй половине дня.

Отмечается, что к взрыву могут быть причастны боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Молодежное движение моджахедов").

"Аш-Шабаб" является радикальной исламистской группировкой, созданной в 2004 году в Сомали, которая присягнула на верность "Аль-Каиде"*.