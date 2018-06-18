"Суперсемейка-2" возглавила российский прокат
Кадр мультфильма "Суперсемейка-2"/ © Кинопоиск
Новый мультипликационный фильм покорил местных зрителей. Лента уже собрала более 300 миллионов рублей.
Мультфильм "Суперсемейка-2" возглавил российский прокат. За период с 14 по 17 июня лента про супергероев собрала 347,5 миллиона рублей.
В российский прокат мультфильм Брэда Бёрда вышел 14 июня. Картинка рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.
Второе место российского проката занял боевик "Мир юрского периода — 2". Продолжение серии фильмов "Парк юрского периода" собрало 175,6 миллиона рублей. На третьем месте оказалась комедия "Красотка на всю голову" — она получила в прокате 32,5 миллиона рублей.