"Суперсемейка-2" возглавила российский прокат

Новый мультипликационный фильм покорил местных зрителей. Лента уже собрала более 300 миллионов рублей.

Мультфильм "Суперсемейка-2" возглавил российский прокат. За период с 14 по 17 июня лента про супергероев собрала 347,5 миллиона рублей.

В российский прокат мультфильм Брэда Бёрда вышел 14 июня. Картинка рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.