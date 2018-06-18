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Регион
Опубликовано 18 июня 2018, 08:27

"Суперсемейка-2" возглавила российский прокат

Кадр мультфильма "Суперсемейка-2"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Суперсемейка-2"/ © Кинопоиск

Новый мультипликационный фильм покорил местных зрителей. Лента уже собрала более 300 миллионов рублей.

Мультфильм "Суперсемейка-2" возглавил российский прокат. За период с 14 по 17 июня лента про супергероев собрала 347,5 миллиона рублей.

В российский прокат мультфильм Брэда Бёрда вышел 14 июня. Картинка рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.

Второе место российского проката занял боевик "Мир юрского периода — 2". Продолжение серии фильмов "Парк юрского периода" собрало 175,6 миллиона рублей. На третьем месте оказалась комедия "Красотка на всю голову" — она получила в прокате 32,5 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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