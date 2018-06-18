Мебель из GTA можно купить в реальной жизни. Она стоит тысячи евро

Российский геймер узнал, сколько стоит мебель из номера в отеле главного героя GTA: Vice City.

Пользователь "Твиттера" Глеб Меркулов обнаружил, что в GTA: Vice City использовалась реальная дизайнерская мебель. Она была установлена в комнате главного героя игры Томми Версетти в отеле Ocean View.

По словам геймера, стоимость мебели достигает нескольких тысяч евро. Например, в апартаментах Версетти можно найти три стула итальянской дизайн-группы Memphis по 1200 евро каждый.

Помимо этого, геймер обнаружил, что журнальный столик Mandarin той же компании стоит 9380 евро. Прикроватные столики Kyoto от дизайнера интерьеров Сиро Кураматы стоят около 6900 евро, а ваза Carrot, к которой приложила руку французская художница и дизайнер Натали дю Паскье, — 380 евро.