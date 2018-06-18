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Регион
Опубликовано 18 июня 2018, 08:53

В Бразилии проведут первый киберспортивный турнир среди женщин

Фото: &copy; twitter@PCGamesN

Фото: © twitter@PCGamesN

Виртуальные виды спорта продолжают набирать обороты, а число геймеров среди женщин растёт.

Компания Ubisoft Esports Brazil организовала женский киберспортивный турнир. Дисциплиной стала игра Rainbow Six Siege.

Первый этап турнира начнётся через неделю. Четыре лучшие команды должны будут отправиться в Бразилию, чтобы сразиться за главный денежный приз. Призовой фонд составит 70% регистрационных сборов за первое место и 30% за второе место.

Своей инициативой Ubisoft планирует привлечь больше девушек-геймеров к киберспорту. Финальный этап турнира пройдёт 20–22 июля.

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Сергей Сурепин
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