Геймеры в России утратили доступ к популярным играм

Российские пользователи игрового онлайн-сервиса Battle.net столкнулись с проблемой с подключением. В сервисе находятся игры, созданные компанией Diablo (World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch).

Предполагается, что это связано с блокировкой IP-адресов Blizzard. Сообщения о проблемах с подключением начали поступать 17 июня. Русскоязычная служба поддержки Blizzard Europe сообщила, что ищет причины неполадок.