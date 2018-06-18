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Опубликовано 18 июня 2018, 09:04

Геймеры в России утратили доступ к популярным играм

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Российские пользователи игрового онлайн-сервиса Battle.net столкнулись с проблемой с подключением. В сервисе находятся игры, созданные компанией Diablo (World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch).

Предполагается, что это связано с блокировкой IP-адресов Blizzard. Сообщения о проблемах с подключением начали поступать 17 июня. Русскоязычная служба поддержки Blizzard Europe сообщила, что ищет причины неполадок.

Пока информации о решении проблемы от разработчиков не поступало.

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Сергей Сурепин
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