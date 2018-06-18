Режиссёр 20 лет работал над фильмом и утратил на него права

Решение принял суд, который также обязал Терри Гиллиама выплатить компенсацию в размере 10 тысяч евро.

Парижский апелляционный суд принял решение, что авторские права на фильм "Человек, который убил Дон Кихота" принадлежат его бывшему продюсеру Паулу Бранку и его компании Alfama Films. Разбирательство по поводу прав на ленту длилось 18 месяцев.

Паулу Бранку подал в суд на режиссёра Терри Гиллиама, обвинив его в нарушении условий контракта, заключённого в 2016 году. Тогда Гиллиам заключил соглашение по финансированию картины, но так и не получил обещанных денег, из-за чего считал, что условия аннулировались.

Помимо потери прав на ленту Гиллиама обязали выплатить компании Alfama Films 10 тысяч евро. Бранку отметил, что планирует взыскать компенсацию со всех участников производства картины, которые действовали без его согласия.