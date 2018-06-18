Microsoft даст полную свободу разработчикам игр
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Представители американской корпорации намерены не давить на новые команды и разрешить делать всё, что они хотят.
Руководитель Microsoft Studios Мэтт Бути заявил, что компания планирует выстроить дружеские отношения с новыми командами. По его словам, студии, которые приобрела Microsoft, получат полную творческую свободу.
Также стало известно, что американская корпорация не будет навязывать разработчикам свои идеи. Вместе с этим Бути отметил, что Microsoft не будет настаивать на гонке за трендами. По его словам, если разработчики не захотят добавлять в игры многопользовательский режим или "королевскую битву", то Microsoft никого не будет заставлять сделать иначе.
Напомним, ранее стало известно, что Microsoft купила пять студий, в числе которых Ninja Theory (DmC, Hellblade), Playground Games (серия Forza Horizon) и Compulsion Games (We Happy Few).