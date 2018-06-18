Microsoft даст полную свободу разработчикам игр

Также стало известно, что американская корпорация не будет навязывать разработчикам свои идеи. Вместе с этим Бути отметил, что Microsoft не будет настаивать на гонке за трендами. По его словам, если разработчики не захотят добавлять в игры многопользовательский режим или "королевскую битву", то Microsoft никого не будет заставлять сделать иначе.