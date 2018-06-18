Кинотеатр использовал фальшивый постер фильма "Мстители: Война бесконечности"

На плакате можно обнаружить только одного персонажа из всей команды — Соколиного Глаза.

На Reddit опубликовали фотографию из кинотеатра бельгийского города Антверпена. Автор сделал снимок во время посещения сеанса в UGC Theatre — одной из крупнейших киносетей в Европе.

Качество фотографии низкое, однако по силуэтам видно, что вместо официального постера фильма "Мстители: Война бесконечности" руководство кинотеатра, по всей видимости, по ошибке использовало фанатскую работу. На ней всех героев заменили Соколиным Глазом.