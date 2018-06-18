Кинотеатр использовал фальшивый постер фильма "Мстители: Война бесконечности"
Кадр фильма "Мстители: Война Бесконечности"/ © Кинопоиск
На плакате можно обнаружить только одного персонажа из всей команды — Соколиного Глаза.
На Reddit опубликовали фотографию из кинотеатра бельгийского города Антверпена. Автор сделал снимок во время посещения сеанса в UGC Theatre — одной из крупнейших киносетей в Европе.
June 18, 2018
Качество фотографии низкое, однако по силуэтам видно, что вместо официального постера фильма "Мстители: Война бесконечности" руководство кинотеатра, по всей видимости, по ошибке использовало фанатскую работу. На ней всех героев заменили Соколиным Глазом.
Автор альтернативного постера, художник Bosslogic, также поделился фотографией из бельгийского кинотеатра. Сам же постер появился на волне негодования фанатов Marvel, так как героя Джереми Реннера не показали в трейлере к фильму.