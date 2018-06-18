Назван самый низкооценённый фильм за всю историю кинематографа

Им стала криминальная драма о мафиози с актёром Джоном Траволтой в главной роли.

15 июля в американский прокат вышла биографическая лента про Джона Готти. Это один из самых известных американских мафиози второй половины XX века.

На сайте Rotten Tomatoes в тот же день появились первые оценки на фильм "Кодекс Готти". На данный момент из 23 критиков ни один не оставил положительного отзыва. Сейчас на сервисе есть только 13 подобных фильмов.

Главную роль в фильме исполнил Джон Траволта. Для него это уже третий случай, когда лента, в которой он играет, получает такой низкий рейтинг. До этого были фильмы "Остаться в живых" (1983) и "Уж кто бы говорил — 3" (1993).