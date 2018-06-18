У PlayStation 4 начались проблемы. Геймеры не могут делиться скриншотами из игр

По словам пользователей, сейчас наблюдается глобальный сбой. Он затронул владельцев консолей по всему миру.

Владельцы PlayStation 4 при попытке поделиться скриншотом из игры столкнулись с проблемой. Консоль сейчас выдаёт ошибку CE-34719-4.

Впервые проблема появилась в выходные. После ошибки CE-34719-4 пользователь PS4 не может поделиться скриншотами из игр, в том числе загрузить их на "Фейсбук" и "Твиттер".