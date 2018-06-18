Спекулянты пытаются нажиться на новой игре создателей "Ведьмака"
Фото: © CD Projekt RED
На выставке Е3 2018 можно было получить фигурку Cyberpunk 2077. Теперь её продают за 500 долларов.
На прошлой неделе в США прошла конференция Е3 2018. В рамках этого мероприятия студия CD Projekt рассказала подробности о Cyberpunk 2077.
Вместе с этим на выставке авторы "Ведьмака" раздавали фигурку, которая изображает девушку-андроида из тизера 2013 года. Качество сувенира оставляет желать лучшего, но его раздавали бесплатно, поэтому посетители были довольны.
Теперь же спекулянты пытаются нажиться на этом товаре. На eBay уже можно найти лоты с этой фигуркой и ценой в 500 долларов. Фигурку раздавали всем посетителям закрытой презентации Cyberpunk 2077 на E3 2018, в том числе маркетологам, разработчикам, журналистам, ретейлерам.