Спекулянты пытаются нажиться на новой игре создателей "Ведьмака"

На выставке Е3 2018 можно было получить фигурку Cyberpunk 2077. Теперь её продают за 500 долларов.

На прошлой неделе в США прошла конференция Е3 2018. В рамках этого мероприятия студия CD Projekt рассказала подробности о Cyberpunk 2077.

Вместе с этим на выставке авторы "Ведьмака" раздавали фигурку, которая изображает девушку-андроида из тизера 2013 года. Качество сувенира оставляет желать лучшего, но его раздавали бесплатно, поэтому посетители были довольны.